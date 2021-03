Vierde coronavaccin goedgekeurd voor EU: Janssen krijgt positief oordeel

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen goedgekeurd. Van dat vaccin heeft Nederland 11,3 miljoen doses besteld, die dit jaar geleverd moeten worden. In het tweede kwartaal moeten er 3 miljoen naar Nederland komen. Als de Europese Commissie het advies overneemt, mag het vaccin in de hele EU worden gebruikt.

Het is het vierde coronavaccin dat door het EMA wordt goedgekeurd, na de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. In tegenstelling tot die vaccins vergt het Janssen-vaccin maar één prik. Een ander voordeel is dat het op koelkasttemperatuur bewaard kan worden.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is blij met de goedkeuring: "Nu, na ruim een jaar in deze pandemie, volgt dan groen licht voor het vierde werkzame en veilige vaccin dat ons gaat helpen om het coronavirus te bestrijden. Ook dit vaccin hebben we hard nodig om mensen te beschermen", zegt voorzitter Ton de Boer.

Naar verwachting zullen er in Nederland vooral gezonde mensen tussen de 18 en 60 jaar mee worden ingeënt. Ook bij mensen met een medische indicatie, zoals obesitas, een hoge bloeddruk of diabetes werkt het vaccin. Voor andere groepen wordt de werkzaamheid nog onderzocht, zoals voor mensen met een verminderde afweer, oud-covid-patiënten, kinderen en zwangere vrouwen.

Ook bescherming tegen mutaties

Volgens het CBG heeft het Janssen-vaccin na twee weken een gemiddelde effectiviteit van 67 procent. Bij het voorkomen van ernstige ziekte door corona is de effectiviteit 85 procent en bij het voorkomen van overlijden door corona zelfs 100 procent.

"De verwachting is dat het vaccin ook beschermt tegen de nu bekende mutaties van het virus", zegt De Boer. De fabrikant onderzoekt dat nog. Tegen de Zuid-Afrikaanse variant zou het vaccin in elk geval werken, omdat in dat land de proeven zijn uitgevoerd, zegt De Boer.

Volgens de CBG-voorzitter kunnen bijwerkingen als misselijkheid, hoofdpijn of vermoeidheid voorkomen na de prik. Dat zijn dezelfde bijwerkingen als bij de eerder goedgekeurde vaccins: "Die monitoren we, we kijken er steeds naar. Je weet nooit hoe het met bijwerkingen op de lange termijn zit, dus dat houden we in de gaten."

Er wordt nog onderzocht wat het effect is als er standaard twee prikken worden gegeven. Uitkomsten van dat onderzoek worden over een paar maanden verwacht, zegt het CBG.

In Verenigde Staten al goedgekeurd

In de Verenigde Staten wordt het Janssen-vaccin al ingezet. Eind vorige maand werd het daar goedgekeurd. Eind juni moeten daarmee honderd miljoen Amerikanen zijn ingeënt.

Demissionair minister De Jonge verwacht dat in april het vaccin in Nederland beschikbaar is. Grotere aantallen worden dan vanaf mei geleverd.