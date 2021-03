Wekdienst 15/3: Eerste verkiezingsdag • Al tien jaar oorlog in Syrië

Prominenten steunen bedreigde schrijfster Lale Gül : In een online manifest spreekt een dertigtal politici, journalisten en bestuurders steun uit voor de met de dood bedreigde schrijfster. Ondertekenaars zijn onder meer Gert-Jan Segers, Tommy Wieringa en Ruben L. Oppenheimer.

Protestlied wint bij Grammy's, records voor Beyoncé en Taylor Swift : Een protestlied van R&B-artiesten H.E.R. en Tiara Thomas, dat werd geschreven na de dood van George Floyd, is uitgeroepen tot beste nummer bij de uitreiking van de Grammy Awards.

Britse premier overlegt over verbeteren veiligheid vrouwen: De Britse premier Johnson heeft aangekondigd dat hij vandaag met zijn ministers en de politie overlegt over het veiliger maken van de straten. Aanleiding is de dood van de 33-jarige Sarah Everard.