Lijsttrekkers in het NOS Jeugdjournaal: lachen en valsspelen, maar vooral inhoud

"Ik heb een vraag aan meneer Rutte: welk dier zou u voor een dag willen zijn?" Er kwamen wat lichtere onderwerpen aan bod, er werd veel gelachen en er was een quiz waarin flink werd valsgespeeld, maar de inhoud was leidend in het NOS Jeugdjournaal-verkiezingsdebat.

Zo mochten de zes lijsttrekkers van de grootste partijen in een spreekbeurt van 30 seconden vertellen wat ze willen voor de toekomstige generatie. "Mijn eerste spreekbeurt in groep 5 ging over voetballen", begon CDA-leider Hoekstra. "En nu mag ik aan jullie iets vertellen over Nederland. We moeten ervoor zorgen dat we het net een beetje mooier aan jullie allemaal geven."

Dat willen ze eigenlijk allemaal wel. PVV-leider Wilders wil dat Nederland "een vrij land blijft". Klaver van GroenLinks noemde de aanpak van klimaatverandering "het allerbelangrijkste wat er is". Met als uiteindelijke consequentie "veel meer wilde dieren in Nederland".

SP-lijsttrekker Marijnissen benadrukte ook haar hart voor dieren ("mijn spreekbeurten gingen daar vroeger altijd over"). Maar ze hechtte er toch aan te zeggen dat de "SP het ook heel belangrijk vindt dat iedereen een gelijke kans krijgt".

Bij de start van het debat kregen de lijsttrekkers van de zes grootste partijen de vraag hoe zij als kind waren.