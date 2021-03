Prominenten steunen bedreigde schrijfster Lale Gül

In een online manifest spreekt een dertigtal politici, journalisten en bestuurders steun uit voor de met de dood bedreigde schrijfster Lale Gül. Ondertekenaars zijn onder meer ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers, auteur Tommy Wieringa en cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Ook vanuit de katholieke kerk en de Joodse gemeenschap is steun voor de schrijfster.

Sinds het verschijnen van haar debuutroman Ik ga leven en de media-aandacht voor het boek wordt de 23-jarige Gül bedreigd en krijgt ze haatberichten op sociale media. De roman gaat over haar streng islamitische opvoeding in Amsterdam-West. De auteur is kritisch over veel Turkse en islamitische tradities.

"In Nederland maken we onze eigen keuzes. Bepalen we zelf hoe we willen leven, en met wie. Wat we willen zeggen, en hoe. Vrijheid hoef je niet te verdienen, je hebt het als je in dit land woont. Ongeacht je achtergrond, je afkomst, je levensovertuiging. Ook Lale Gül", staat in het manifest op de website LaatLaleVrij.nl.

'Ze voelde zich erg alleen staan'

Het online manifest is een initiatief van Bert Bakker, voormalig Tweede Kamerlid voor D66. Hij zegt het idee voor het manifest nauw te hebben afgestemd met Gül. "Ik heb het in een vroeg stadium aan haar voorgelegd. Ze wilde het graag. Daarna even niet meer, vanwege alle bedreigingen, maar daar is ze recent van teruggekomen."

Tot concrete maatregelen wordt in het manifest niet opgeroepen. "Het is puur om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen steun uitspreken voor haar", zegt Bakker. "Ze voelde zich de laatste tijd erg alleen staan. Ik zag dat gebeuren op televisie en ik wond me op over het grote zwijgen in de politiek."

Politieke steun

Naast de lijsttrekker van de ChristenUnie hebben ook politici van VVD, D66 en het CDA het manifest ondertekend. Onder hen zijn CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz, oud-staatssecretaris Fred Teeven (VVD) en Eerste Kamerlid voor D66 Boris Dittrich.

Bakker: "Politici van vandaag moeten zich uitspreken. Iedereen die in Nederland woont heeft de vrijheid om te kiezen. Om te zeggen en te schrijven wat hij of zij wil. Ik snap niet dat linkse politici dat niet zwart op wit willen zeggen."

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, die het in de gemeenteraad en op Instagram opnam voor Gül, heeft haar naam nog niet aan het manifest verbonden. "Ik heb nog geen reactie van haar gehad", aldus Bakker.

Overigens schreef PvdA-prominent Khadija Arib twee weken geleden al een column waarin ze het opnam voor Gül. SP-leider Marijnissen liet na het verschijnen van het manifest op Twitter weten dat Gül steun verdient. "Teken ook", schreef ze.