Britse premier overlegt over verbeteren veiligheid vrouwen

De Britse premier Johnson heeft aangekondigd dat hij vandaag met zijn ministers en de politie overlegt over het veiliger maken van de straten. Aanleiding is de dood van de 33-jarige Sarah Everard. Ze werd vorige week vermoord teruggevonden en groeide uit tot symbool van de onveiligheid die Britse vrouwen op straat ervaren.

Volgens Johnson moet de dood van Everard de Britten verenigen in de aanpak van geweld tegen vrouwen en moet er alles aan worden gedaan om hen te beschermen en te verdedigen.

De premier zei verder dat hij zich net als iedereen ernstige zorgen maakt over de manier waarop de politie zich afgelopen weekend gedroeg bij een wake voor Sarah Everard in een park in Londen. Omdat de honderden aanwezigen zich niet aan de coronaregels hielden, werden sommigen door de agenten hard aangepakt.

Kritiek

Het politie-optreden kreeg eerder al veel kritiek van de Londense burgemeester Khan en minister Patel van Binnenlandse Zaken. Premier Johnson wees erop dat minister Patel een onderzoek naar de gebeurtenissen heeft aangekondigd, net als de Londense politie zelf. De politiechef van Londen zegt bij de BBC dat ze niet heeft overwogen op te stappen na alle commotie.

De politie greep hard in bij de wake voor Everard: