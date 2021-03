CDA en FvD vooraan in online advertentiestrijd, wie bereiken ze?

Facebook biedt adverteerders verder de mogelijkheid om advertenties in een bepaalde regio te laten zien. Sommige partijen maken daar op het oog graag gebruik van: zo plaatst het CDA advertenties die veel in Noord-Brabant of Limburg zijn gezien.

Maar of dat de bedoeling was, is niet met zekerheid te zeggen. "Het Facebook-algoritme kan ook voor je besluiten dat een advertentie in een bepaalde regio moet worden vertoond, omdat hij dan het meest effectief is", zegt Tom Dobber, die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar politieke advertenties.