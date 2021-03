Het internet als echokamer: politieke filterbubbel is op YouTube snel gemaakt

Tegelijkertijd is de filterbubbel niet absoluut. Zo verschijnt het rechts georiënteerde GeenStijl ook in de bubbel van Bij1, NIDA en Denk. Hetzelfde geldt voor filmpjes van het coronasceptische Viruswaarheid.

Ook kwam in alle filterbubbels minimaal één video met een complot of misinformatie voorbij, vooral in de bubbel van Forum voor Democratie en de PVV en in de bubbel van NIDA, Bij1 en Denk. Die video's kwamen helemaal niet voorbij in een bubbel zonder politieke video's.

"In algemene zin is het zo dat onze systemen gemiddeld niet verwijzen naar meer niche-inhoud", zegt de Google-woordvoerder. "In de praktijk verwijzen ze juist naar meer populaire video's, zoals onder meer ook in dit onderzoek wordt aangetoond."