Volgers, likes en shares: welke partij is online de grootste en wat maakt dat uit?

Verantwoording

Om te bepalen hoeveel interacties een partij en lijsttrekker hebben op Facebook en Instagram, heeft de NOS gebruikgemaakt van CrowdTangle. Dit is een analysedienst van Facebook. Er is gekeken naar de periode donderdag 25 februari tot en met donderdag 4 maart. Onder interacties wordt onder meer liken, reageren en delen verstaan en is een indicatie van hoe succesvol een partij of lijsttrekker op dat platform is in die periode.

Voor de partijselectie is gekeken naar wie is opgenomen in de Peilingwijzer. Liane Den Haan (50Plus) en Laurens Dassen (Volt) hebben alleen een eigen Facebookpagina, zonder volger-aantal. Die zijn daardoor niet opgenomen in het overzicht. De landelijke PVV heeft geen socialemediaprofielen. Joost Eerdmans (JA21) heeft wel profielen op Facebook en Instagram, maar geen gemeten interacties.

Op vrijdag 5 maart werden de volgeraantallen van politieke partijen en lijsttrekkers bekeken op Twitter, Instagram en Facebook.