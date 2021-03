'Nieuwe' kleren en contacten in coronatijd dankzij kettingkledingruil

Geen kledingruilparty's en niet struinen in tweedehandswinkels; na de start van de tweede lockdown waren tweedehands kleren vrijwel alleen online te krijgen. Een groep vrouwen uit Amsterdam-Noord bedacht een initiatief om coronaproof kleding te ruilen en tegelijkertijd meer contact te krijgen met de buurt. Hun 'kettingkledingruil' slaat nu landelijk aan.

Nichon Glerum heeft er een dagtaak aan. Vanuit de hoofdstad coördineert zij vrijwillig de kettingkledingruil, waar al meer dan 3000 mensen aan meedoen. Door het hele land zijn er negentig groepen waarin tassen met tweedehands kleren rondgaan. Deelnemers pakken er iets uit en stoppen er weer iets in, voordat ze de tas naar een buurt- of dorpsgenoot brengen.

Het idee ontstond toen Glerum en een aantal andere vrouwen uit haar wijk niet meer bij elkaar konden komen om kleding te ruilen. "We deden dat eens in de twee maanden, maar daar kwam door de lockdown abrupt een einde aan. Een nieuwe deelneemster had een volle tas klaarstaan, en vroeg of ze die niet gewoon bij een van ons langs kon brengen. Een andere deelneemster stelde voor om een route met adressen te maken."

Het ruilsysteem blijkt goed te werken en is voor veel van de vrouwen een uitkomst in de saaie, soms eenzame coronaperiode. "Ik ben freelance fotograaf in de culturele sector, dus voor mij viel veel werk weg", zegt Glerum. "Het is fijn om mijn ei kwijt te kunnen in dit initiatief. En voor iedereen is zo'n tas met kleding op de stoep een feestje."

'Op het schoolplein herkend'

De kettingkledingruil krijgt al snel aandacht in lokale media en online. Van Emmen tot Sittard melden zich vrouwen - en een paar mannen - die mee willen doen. Marianne de Meulmeester uit Veere besluit groepen te starten in Goes en Middelburg.

"Ik koop al heel lang tweedehands en heb een Instagramaccount waarop ik tips deel. Ik wilde ook graag een kledingruil organiseren, maar was nog zoekende naar een manier om dat in coronatijd te doen."

De Meulmeester heeft sinds de start van de kettingkledingruil al een aantal nieuwe mensen in de omgeving leren kennen. Ze ziet dat andere deelnemers ook contacten opdoen. "Dit is een fantastische tool voor verbinding in een tijd waarin veel sociale evenementen wegvallen. Je doet het samen, het creëert een wij-gevoel. Bovendien geef je dingen aan elkaar weg. Dat stemt ook positief."

"We zijn niet alleen kleding aan het ruilen. We bouwen gemeenschappen", zegt Glerum. "Ik draag de trouwschoenen van mijn buurvrouw en op het schoolplein word ik herkend aan een jurk uit de tas. Via de ruilgroep heb ik ook al een paar klussen gekregen als fotograaf."