Modereuzen stappen in tweedehandskleding, 'zo houden ze klanten bij zich'

Twee grote spelers in de mode-industrie beginnen deze maand met de verkoop van tweedehandskleding op hun websites. De bedrijven stappen zo in een markt die snel groeit.

Het Amerikaanse Tommy Hilfiger biedt gebruikte kleding in drie categorieën aan. Een deel is oude Hilfiger-kleding ingestuurd door klanten, die daarvoor een kortingsbon krijgen. Een ander deel is kleding die retour kwam bij de webwinkel of nooit verkocht is in fysieke winkels. En volgend jaar zal een ontwerpteam 'nieuwe' kleding gaan maken van items die niet meer gerepareerd konden worden. Het hele project is een proef die alleen in Nederland loopt.

Ook aan Zalando kunnen consumenten hun oude kleding aanbieden voor doorverkoop. Ze krijgen daarvoor een waardebon of kunnen een donatie doen aan een goed doel. Kleren moeten in goede staat zijn, de voorkeur gaat uit naar merken die het bedrijf zelf verkoopt. Kleding afkomstig uit retourzendingen wordt (voorlopig) niet aangeboden als tweedehands.

'Niet de oude meuk van een ander'

De markt voor gebruikte (pre-owned in het jargon) kleding breidt zich rap uit in Nederland. Waren er volgens het CBS in 2010 nog 385 winkels voor tweedehandskleding, op dit moment zijn dat er 510. Online groeit de populariteit van gebruikte kleding volgens deskundigen nog harder. Voor wie is uitgekeken op een jurk of tas zijn er legio opties om door te verkopen. En al net zoveel mogelijkheden om een vintage item op de kop te tikken.

"Onder de huidige generatie jonge mensen is tweedehandskleding niet de oude meuk van een ander, maar volledig geaccepteerd", zegt Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail aan de Nyenrode Business Universiteit.

Zowel Hilfiger als het Duitse Zalando willen een graantje meepikken van die markt. "Grote modebedrijven willen niet dat de vraag naar gebruikte producten weglekt naar tweedehandssites."

Denk aan een platform als het in 2014 opgerichte United Wardrobe, dat naar eigen zeggen drie miljoen gebruikers heeft en maandelijks bemiddelt bij de verkoop van meer dan 100.000 items. En concurrent Vinted, dat sinds een jaar in Nederland actief is, en zegt hier enkele honderdduizenden gebruikers te hebben.