Minder partydrugs en drank tijdens eerste lockdown, wietgebruik nam toe

Drugs gebruiken op een festival of in eigen huis maakt voor het uitgaanspubliek nogal verschil, wijst onderzoek van het Trimbos-instituut uit. Tijdens de eerste lockdown van maart tot juni werd door die groep aanmerkelijk minder xtc, amfetamine en ook alcohol gebruikt dan in dezelfde periode in 2019.

"Dat komt natuurlijk door het ontbreken van feesten en festivals", zegt hoofd drugsmonitoring Margriet van Laar van Trimbos. "Waarschijnlijk is daar wel een rebound te verwachten, zodra die weer zijn toegestaan. Jongeren snakken naar feesten, en voor velen hoort xtc daar bij."

Het Trimbos-instituut vroeg voor het onderzoek uitgaanders tussen de 16 en 35 jaar welke middelen ze tijdens de eerste lockdown gebruikten. Daaruit bleek ook dat er minder dan normaal werd gerookt, terwijl wel op meer dagen werd geblowd.

Hieronder is de toe- of afname per middel te zien: