GGZ: mentale gezondheid in gevaar door corona, jongeren kunnen ‘door ijs zakken’

De ggz is ook bang voor de langetermijngevolgen van de coronacrisis. De vrees is vooral dat de negatieve gevolgen van de eventuele recessie door de coronacrisis, zoals inkomensverlies en schuldenproblematiek, een impact zullen hebben op de mentale veerkracht van de samenleving. Dat is iets wat Mariëlle van den Berg van belangenbehartiger MIND nu al ziet terugkomen in de psychische klachten.

In de eerste golf waren mensen vooral angstig vanwege de onzekerheid rondom de pandemie, nu ervaren veel mensen stress doordat de impact van de coronacrisis duidelijker aan het worden is, legt ze uit. Daarom nemen niet alleen de klachten voor mensen met psychische klachten toe, maar ook voor mensen die voor het eerst deze klachten ervaren. "Mensen krijgen te maken met rouwen, maar ook met het verliezen van een baan of het minder worden van het inkomen."

Doordat het aantal mensen met psychische klachten toeneemt, wordt de ggz ook steeds meer overbelast, zegt Van den Berg. "In de basis-ggz, waar bijvoorbeeld mensen worden geholpen die rouwen of overspannen zijn, merken we dat de wachttijden inmiddels oplopen. Het rotte is dat je snel geholpen wilt worden en je eigenlijk niet ook nog twee maanden kunt wachten. Hoe eerder je aan de slag kan, des te beter."

De ggz verwacht dat als er nu niets verandert, de druk op ggz-professionals alleen maar gaat toenemen.

Alternatieve hulp

Daarom wordt er in deze periode gekeken naar welke andere hulp er kan worden toegepast. Van den Berg: "Hoe kun je bijvoorbeeld eenzaamheid oplossen op een andere manier? Niet iedereen hoeft bij de reguliere ggz te worden geholpen. Je kunt ook kijken of bijvoorbeeld lotgenoot-contact helpt, of een slaapcentrum voor iemand die last heeft van slapeloosheid."

Ook pleit de ggz voor samenwerking in het rapport. Voorzitter Geel: "Tijdens de eerste golf is aangetoond dat we eendrachtig kunnen samenwerken, waarmee veel is bereikt. Laten we deze samenwerking nu verder versterken en vasthouden voor de lange termijn."