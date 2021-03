Iran laat Brits-Iraanse hulpverlener vrij, maar komt met nieuwe aanklacht

Wat er nu met de vrouw gaat gebeuren is onduidelijk, ook voor haar familie. "We weten niet hoe we de dagvaarding moeten interpreteren. Betekent het dat ze gewoon al het papierwerk afmaken en haar vrijlaten en haar paspoort teruggeven? Of betekent dit dat ze haar voor de tweede keer vast zetten?", vroeg haar schoonzus zich af in een interview met Sky News.

Relatie tussen VK en Iran

In 2017 schreef de Britse krant The Telegraph dat het VK bereid was om 450 miljoen euro te betalen voor de vrijlating van Zaghari-Ratcliffe. Dat bedrag was niet bedoeld als losgeld; het VK was bereid een tegoed vrij te geven van een wapendeal uit de jaren 70. Autoriteiten in Iran hebben altijd ontkend dat dat tegoed de reden was voor het vasthouden van de vrouw.

Haar straf en een mogelijke verlenging spelen zich ook af tegen de achtergrond van de spanningen rond de Irandeal uit 2015. In dat akkoord spraken een aantal landen, waaronder ook het VK, met Iran af dat dat land zijn nucleaire activiteiten zou beperken en controles door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zou toestaan.

In ruil daarvoor werden economische sancties tegen Iran opgeheven. In 2018 trok oud-president Trump de VS terug uit het akkoord en voerde nieuwe strenge economische sancties in tegen Iran. Teheran voert sindsdien de druk op de ondertekenaars op om de economische sancties te schrappen.