RIVM past folder aan: pas op, je bent niet meteen beschermd na vaccinatie

Dat het even duurt voordat 'de prik begint te werken' heeft te maken met de cellen die worden opgebouwd door het afweersysteem. Die cellen moeten 'volwassen worden en zich vermenigvuldigen', legt Van Egmond uit. De tweede prik zorgt ervoor dat het afweersysteem nog krachtiger wordt. Om ons vervolgens te beschermen tegen een besmetting met het coronavirus. "Dat kost gewoon tijd." Zoals de immunoloog al eerder zei: "In de sportschool krijg je ook niet meteen een sixpack."

Waarschijnlijk communiceerde de overheid hier tot nu toe minder expliciet over omdat nu toch alle beperkende maatregelen ook voor gevaccineerde mensen gelden, zegt immunoloog Dimitri Diavatopoulos. "De realiteit laat echter wel zien dat veel mensen na vaccinatie minder strikt omgaan met alle maatregelen, omdat vaccinatie een gevoel van veiligheid geeft."

Ook epidemioloog Alma Tostmann vindt de communicatie over meer onderwerpen rondom het coronavirus te mager. "Ik vind de communicatie heel erg onder de maat. Het RIVM, de overheid en de GGD hebben hier een grote rol maar eenduidige communicatie over simpele dingen - ook al over hoe je een mondkapje op en af zet - maar ook over ingewikkeldere dingen - zoals hierboven - is vrij mager." Zo is het voor de gemiddelde burger niet goed te volgen. "Het blijven uitleggen van basisprincipes en toelichten waarom dingen zijn zoals ze zijn is, ondanks dat ze op het eerste gezicht niet logisch lijken, is heel belangrijk."