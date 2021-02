Pas de vaccinatiestrategie aan, zeggen deskundigen: niet 2 prikken, maar 1

Toch blijven er vragen over deze strategie. Er is niet onderzocht wat er gebeurt als je alleen de eerste prik zet. Langzaam maar zeker komen die resultaten wel naar buiten, maar er is nog weinig bekend over langetermijneffecten. "We weten nog niet hoelang de bescherming blijft, daarom zijn we terughoudend. De studies die nu worden afgerond, laten wel echt bemoedigende resultaten zien", zegt Kersten.

Ook weet je niet zeker of de tweede prik hetzelfde effect heeft als je lang wacht, zegt Van der Zeijst. "Maar waarschijnlijk valt dat allemaal mee."

Behoorlijke dosis immuniteit

Immunoloog Cecile van Els is ook kritisch. "De tweede prik geef je niet voor niks. Het onderzoek in de testfase heeft aangetoond dat je afweer het coronavirus een stuk beter kan herkennen als de training door vaccinatie wordt herhaald." Langer uitstellen is eventueel nodig, maar afstellen is onverstandig, zegt Van Els. "Zeker met de opkomende varianten moet je een behoorlijke dosis immuniteit in de strijd gooien om daar nog grip op te houden."