Grote Schotse studie: één prik voorkomt veel ziekenhuisopnames

Afgelopen weekend stelde de Financial Times al een vaccinatie-effect vast in het Verenigd Koninkrijk. Dat effect is volgens de krant te zien in de ziekenhuisopnames en het aantal coronadoden. Die aantallen dalen over de hele linie van de bevolking, maar de grootste afname is zichtbaar onder mensen ouder dan 80 jaar.

Op het aantal vastgestelde besmettingen lijkt het effect een stuk minder groot volgens de krant. "Inenting lijkt meer succes te hebben op het beperken van het aantal gevallen waarin men ernstig ziek wordt dan dat het de verspreiding van symptomatische besmettingen stopt", concludeert de auteur.

'Niet te snel versoepelen'

Epidemioloog Rosendaal hoopt dat premier Johnson terughoudend blijft met versoepelingen. Ondanks het positieve vaccinatienieuws is de situatie volgens hem nog te broos voor een snel einde aan de lockdown. Vooral omdat inenten vooralsnog weinig impact lijkt te hebben op de verspreiding van het virus.

"De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten op de IC's is in Nederland zo'n 64 jaar. Dat betekent dat ongeveer de helft van de mensen jonger is en die zijn nog niet ingeënt, zowel niet in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk. Dus je wilt niet dat de jongere mensen ziek worden en toch weer de druk op de zorg verhogen."