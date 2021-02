'Miljoenste prik vandaag gezet', Nederland nu rond Europees vaccinatiegemiddelde

"Ik ben blij dat er 780.000 prikken zijn gezet, maar het kan veel beter", zegt oud-defensiearts Angela Hume, verwijzend naar het gemelde aantal prikken. Eind 2009 en begin 2010 was zij tijdens de Mexicaanse griep verantwoordelijk voor het registreren, controleren en afleveren van miljoenen vaccins. Daarvan werden er zes miljoen in een week tijd gezet.

Hume vindt dat VWS nog steeds 'aan het dobberen' is met veranderende strategieën. "Bij ons was de sleutel tot succes dat de minister in de lead was. Nu is er nog steeds geen command and control bij de minister. En mensen hoefden zich niet centraal aan te melden."

De huidige aanpak, waarbij bijvoorbeeld bewoners van verpleeghuizen niet tegelijkertijd geprikt kunnen worden omdat de een onder de verantwoordelijkheid van een huisarts valt en de ander onder een verpleeghuisarts, maakt het logistiek gezien te ingewikkeld, zegt ze.

En logistiek speelt juist een cruciale rol bij het vaccineren , net als in oorlogen. "De vijand gaat je iedere dag verrassen en wil de logistiek als eerste uitschakelen. Want als je geen aanvoer meer krijgt van voedsel en allerlei spullen, is het na een paar dagen voorbij."

Maar in het geval van de coronacrisis is de logistiek veel complexer, zei minister De Jonge zaterdag in de Volkskrant. "Bij de Mexicaanse griep waren er meer dan voldoende vaccins, terwijl de huidige schaarste juist allesbepalend is nu."

Meeste leveringen later

De eerste miljoen prikken werden in zesenhalve week gezet. De Jonge verwacht dat de volgende miljoen prikken in minder dan drie weken worden gezet en het derde miljoen in nog kortere tijd.

De minister verwacht dat in het tweede kwartaal zo'n 20 miljoen doses worden geleverd. Daarmee zouden voor de zomer in ieder geval alle ouderen en mensen met een medische indicatie kunnen worden geprikt, waardoor de meest beperkende maatregelen niet meer nodig zijn.

"Maar de ervaring leert dat leveringen later komen dan verwacht, en dat ze bovendien uit minder vaccins bestaan", zei hij in de krant. "Zelfs nu weten we nog niet zeker hoeveel doses vaccin we in maart krijgen."