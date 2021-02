Opeens 120.000 vaccinaties meer: 'Meer dommigheid, dan kwade wil, denk ik'

Het is de eerste keer dat er op het coronadashboard vooruit wordt gelopen op cijfers die nog moeten worden gerapporteerd. Cijfers over positieve testen, kwetsbare groepen en ziekenhuisopnames zijn ook niet realtime. Die worden dagelijks op een bepaald tijdstip geüpdatet. De cijfers van het RIVM worden bijvoorbeeld om 15.15 uur bijgewerkt, en die gaan dan over de bij het RIVM binnengekomen meldingen tussen 10.00 uur de voorgaande dag en 10.00 uur dezelfde dag. Soms worden meldingen pas dagen later bij het RIVM gedaan, maar dat wordt niet gecorrigeerd met een schatting.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is er gekozen voor een schatting omdat er sprake is van onderrapportage - doordat cijfers van ziekenhuizen, huisartsen en langdurige zorginstellingen pas later binnenkomen. Ook bij andere cijfers op het coronadashboard is sprake van onderrapportage, maar bij die cijfers is geen methode beschikbaar om dat te corrigeren.

"We weten hoeveel vaccins er in de centrale opslag liggen, dus we kunnen schatten hoeveel er de komende dagen wordt ingezet", zegt een woordvoerder. Bij het aantal positieve besmettingen bijvoorbeeld, kan er natuurlijk niet worden geschat.