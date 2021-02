Grote drugsvangsten Nederland: 'Criminelen durven het risico te nemen'

De Nederlandse douane kreeg de lading in Hamburg in het vizier en seinde de Hamburgse collega's in. Die vonden de lading van 16.000 kilo. Daarna werd er in Antwerpen nog eens 7200 kilo cocaïne gevonden. Een 28-jarige man uit Vlaardingen, wiens naam opdook in verband met beide ladingen, is aangehouden.

Hij is tot nu toe de enige verdachte omdat zijn naam op een van de vrachtbrieven stond. "Er moet uiteindelijk een naam op zo'n brief staan, anders komt de lading niet aan. Waarom hij dat risico heeft genomen is niet met de verdachte besproken", zegt Aling. "Of hij een kleine of grote jongen is, zoeken we uit."

"Kleinere jongens" zijn volgens de politieman wel essentieel voor het smokkelen van drugs. "Ze worden gelokt door geld en als ze eenmaal 'ja' hebben gezegd dan is het moeilijk om nog uit die wereld te stappen."

Aling is hoopvol dat de opdrachtgevers van de vangst in Antwerpen ook gevonden kunnen worden. "Daarom werken we ook internationaal samen. Drugscriminaliteit zal blijven bestaan, maar zo'n vangst is altijd goed en je zorgt sowieso voor vertraging van de aanvoer. Het blijft voor de drugshandel vervelend als overheidsinstanties meekijken, en dat blijven we altijd doen"