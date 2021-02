Voor 600 miljoen euro aan cocaïne onderschept, bestemd voor Nederland

In de havens van Antwerpen en Hamburg is binnen anderhalve week meer dan 23.000 kilo cocaïne onderschept. Volgens de politie was het de bedoeling dat de drugs naar Nederland zouden gaan. De geadresseerde, een 28-jarige man uit Vlaardingen, is aangehouden. In zijn woning en op twee bedrijfsadressen in Rotterdam en Bleskensgraaf zijn doorzoekingen gedaan door de Dienst Landelijke Recherche.

De politie politie spreekt van een megatransport. Nog nooit werd in een keer zoveel cocaïne onderschept. De handelswaarde van de coke wordt geschat op zo'n 600 miljoen euro.

In de haven van Hamburg werd op 12 februari zo'n 16.000 kilo gevonden in drie containers. De drugs zaten verstopt in ruim 1700 blikken met plamuur. De containers werden gecontroleerd na informatie uit risicoanalyses van de Nederlandse douane.

De containers zaten aan boord van een schip uit Paraguay. Dat voer via Tanger in Marokko naar Rotterdam en uiteindelijk Hamburg. Op de vrachtbrief stond de naam van de verdachte.

In eerder onderzoek kwam zijn naam ook naar voren. Hij zou ook bemoeienis hebben met een levering van containers vanuit Panama naar Antwerpen. Daar zat een lading ananas, makreel, inktvis en hout in. De Belgische douane controleerde die containers zaterdag en trof in een container met hout ongeveer 7200 kilo cocaïne aan.

Smokkelaars voelden zich veilig

De politie heeft nog niemand anders aangehouden, ook niet in België en Duitsland. "Maar we doen volop onderzoek", zegt een woordvoerder, "want dit kan niemand in zijn eentje doen."

De politie denkt dat de smokkelaars zich veilig genoeg waanden om zo'n enorme verzending te doen. "Normaal gesproken zie je dat ze proefzendingen doen van enkele honderden kilo's", zegt de woordvoerder. "Het feit dat ze zo'n groot risico nemen om zoveel geld te verliezen, duidt erop dat ze het veilig genoegd achtten."

Gisteren werd in de haven van Rotterdam de grootste heroïnevangst ooit in Nederland gedaan. De politie denkt niet dat de twee zaken enig verband hebben met elkaar.