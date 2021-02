Grootste heroïnevangst ooit in Nederland: 1500 kilo in haven Rotterdam

Een team van verschillende opsporingsdiensten heeft in de Rotterdamse haven de grootste heroïnevangst ooit in Nederland gedaan. In een container met zout uit Pakistan werd ruim 1500 kilo aangetroffen. De partij drugs, die inmiddels is vernietigd, had een waarde van 45 miljoen euro.

Op basis van informatie uit Engeland kwamen verschillende verdachten in beeld. Twee weken geleden werd in Etten-Leur een inval gedaan. Daarbij werden vijf mannen aangehouden. Drie van hen zitten nog vast, de andere twee zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachte.

De drugsvondst en de aanhoudingen werden verricht door het HARC-team, in samenwerking met de Britse National Crime Agency. In het HARC-team werken de douane, Fiod, de zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie samen.