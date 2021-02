Haven Rotterdam: terugkeer naar pre-coronavolumes dit jaar onwaarschijnlijk

De handel via de Rotterdamse haven zal dit jaar nog niet terugkomen op het niveau van voor de coronapandemie. Dat zegt het bedrijf bij de presentatie van de jaarcijfers.

Het noemt een volledig herstel "onwaarschijnlijk, gegeven de matige vooruitzichten voor economisch herstel". Mochten de wereldwijde vaccinatieprogramma's effectief blijken, dan zit een opleving van de wereldhandel er nog wel in.

Volgens het havenbedrijf zal het internationale vervoer van goederen en mensen naar verwachting ook dit jaar nog beperkt zijn, waardoor er bijvoorbeeld ook minder vraag naar olie zal zijn en daar ook minder van Rotterdam in en uit gaat.

Zo verwacht luchthaven Schiphol, dat eerder vandaag bekend maakte afgelopen jaar ruim een half miljard euro verlies te hebben geleden, dit jaar ook geen volledig herstel. Pas ergens tussen 2023 en 2025 zullen de passagiersaantallen weer op het niveau zijn van 2019.

Daling overslag, wel meer granen

De coronaschade voor de haven Rotterdam, de grootste haven van Europa, is afgelopen jaar redelijk beperkt gebleven. Na een slechte start trok de handel in de tweede helft weer wat aan. Over het hele jaar daalde de overslag van goederen met 6,9 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Allard Castelein, de president-directeur van het Havenbedrijf, noemt het een uniek jaar met enorme uitdagingen. "We zijn heel trots dat we de haven 24 uur per dag, elke dag van de week operationeel hebben kunnen houden."

De verschillen tussen de goederen waren groot. Zo daalde de overslag van ijzererts met 24,5 procent, van kolen met 22,8 procent. Dat kwam met name doordat er in Duitsland minder staal geproduceerd werd, waardoor er minder invoer van erts en cokeskolen nodig was.

Maar er was ook minder behoefte aan kolen op energie mee op te wekken, en de aanvoer van ruwe olie en olieproducten daalde ook met meer dan 10 procent. Met name omdat de vraag naar energie door de pandemie afnam, en dat er relatief meer energie werd opgewekt uit zon, gas en wind.

Agribulk

Daar staat tegenover dat er 4,8 procent meer 'agribulk', zoals granen, vervoerd werden. Daarbij speelde mee dat de oogsten op het Europese vasteland tegenvielen, waardoor er meer moest worden ingevoerd.

De overslag in biomassa steeg spectaculair met 108,3 procent. Dat was bestemd om bijgestookt te worden in de Amer9-centrale in Geertruidenberg.

Containervervoer ging op en neer

De aan- en afvoer van goederen in containers ging in golven. Door de lockdown in China aan het begin van de pandemie liep de aanvoer bij de Rotterdamse haven in eerste instantie terug, en werden er diensten uit de vaart genomen.

Toen de eerste besmettingsgolf in veel landen in de zomer voorbij was, gingen veel consumenten weer meer geld uitgeven. Met name aan spullen, aan diensten was er nog steeds minder mogelijk.

Daardoor nam de vraag naar containervervoer hard toe. In de tweede helft van het jaar verwerkte de Rotterdamse haven meer tonnen aan containers dan in dezelfde periode in 2019, toen de haven al geraakt werd door de uitbraak van het coronavirus in China.

Meer winst voor de haven

Financieel is het havenbedrijf het jaar ongeschonden uitgekomen. De nettowinst kwam uit op 352 miljoen euro, flink meer dan de 239 miljoen in het jaar ervoor.

De stijging was vooral te danken aan extra inkomsten, zoals uit de verlenging van de contracten voor het verhuren van terrein aan bedrijven. Een deel daarvan was eenmalige winst, omdat er achterlopende inkomsten bijzaten uit vorige jaren die werden geïnd.

Daarnaast had de haven minder kosten. Niet alleen door besparingen, maar ook doordat reizen en evenementen niet door konden gaan.