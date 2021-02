NOC*NSF en KNVB blij met versoepeling teamsporten, maar grote zorgen blijven

De verhoging van de leeftijdgrens naar 27 jaar voor buitensporters in teamverband moet de jongeren een extra uitlaatklep geven in de donkere coronacrisis.

In de ogen van algemeen directeur Gerard Dielessen van sportkoepel NOC*NSF is de versoepeling voor de jongvolwassenen enorm belangrijk, maar baalt hij van het feit dat de binnensporten nog steeds niets mogen van het kabinet. "We hebben bij de minister gepleit om ook iets voor de binnensporten te doen, maar dat kan nog niet", aldus Dielessen.

Vanaf 3 maart mogen jongeren tot en met 26 jaar buiten in teamverband sporten; trainen en onderlinge wedstrijden binnen de vereniging, zonder de regel van 1,5 meter afstand. Van competitie spelen is echter nog geen sprake. "We hebben in de gesprekken met het ministerie van VWS aangedrongen op een leeftijdsgrens van 35 jaar. Veel teams in de oudere categorie tellen spelers jonger en ouder dan 26 jaar", zegt Dielessen. "Maar 35 jaar bleek niet haalbaar."

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB had het logischer gevonden als sporters tot en met 23 jaar in teamverband hadden mogen sporten. "Je ziet dat die leeftijd in de sportwereld veel vaker wordt aangehouden. Waarom voor 27 is gekozen, is mij onduidelijk." Het ministerie van VWS laat weten dat het Nederlandse jeugdbeleid gebaseerd is op de leeftijd tot en met 26 jaar.