Robot Perseverance stuurt eerste videobeelden van Marslanding: 'Ongelooflijk'

Op de video zijn de laatste elf kilometer van de route te zien. Voor het navigatieteam van de NASA waren dit spannende momenten. Op de beelden is het rotsige oppervlakte van de planeet te zien.

Aan boord van de Perseverance zijn niet alleen camera's aanwezig, maar ook microfoons. Tijdens de landing zonden ze geen bruikbare gegevens uit, meldt de NASA. Maar na de landing werden de eerste geluidsopnamen van het oppervlak van Mars ontvangen. Op de opnames is geluid te horen van iets dat klinkt als een windvlaag.

Volgens de laatste gegevens die de rover naar de aarde heeft gezonden, lijkt de apparatuur goed te werken, zeggen NASA-deskundigen. De robotwagen is volgestopt met tal van meetinstrumenten en beschikt over een boor waarmee het bodemmonsters kan nemen, om ze in buisjes klaar te leggen voor transport naar de aarde. De komende twee jaar doet de Perseverance onderzoek op Mars.