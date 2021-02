Vanavond landt rover op Mars, NASA houdt adem in voor '7 minutes of terror'

Vanwege de grote afstand tussen de aarde en Mars is pas 11 minuten na de afdaling duidelijk of alles goed is gegaan. De vluchtleiding is vooral benauwd voor de laatste zeven angstige minuten van de volautomatische landing, de beruchte seven minutes of terror.

"Er zijn een stuk of 60 explosieve bouten die allemaal op het juiste moment en in de juiste volgorde moeten afgaan", legt Kruizinga uit. "De parachute moet eruit, het hitteschuld moet er vanaf. Dat moet allemaal op het juiste moment gebeuren en dat maakt het zo spannend. Je krijgt geen herkansing. Het werkt of het werkt niet."

Marsrover Curiosity, die op het eerste gezicht als twee druppels water op Perseverance lijkt, landde in 2012 op Mars en rijdt nog steeds rond. Curiosity toonde aan dat er in de krater Gale ooit leven mogelijk is geweest en dat er organische moleculen voorkwamen, maar vond nog geen bewijs voor leven op de planeet. Perseverance gaat met andere instrumenten op zoek naar sporen van microscopisch leven.

Dat het al een keer goed is gegaan met Curiosity maakt de spanning niet minder. Kruizinga: "Het wordt weer net zo spannend. Met Curiosity konden we in principe overal landen binnen de landingszone. Nu gaan we naar een gebied waar je op bepaalde plekken absoluut niet wil landen. Het is voor wetenschappers een heel mooie plek, maar wel een waar veel obstakels zitten. Je wilt niet op een grote steen terechtkomen."