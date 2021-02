Chinese ruimtesonde aangekomen bij Mars

De tweede ruimtesonde in twee dagen tijd is aangekomen bij Mars. Een dag nadat de Verenigde Arabische Emiraten hun satelliet al-Amal succesvol in een baan rond Mars hadden gebracht, heeft het Chinese ruimtevaartuig zich daarbij gevoegd. Volgende week arriveert de Amerikaanse missie.

De Tianwen-1, Chinees voor 'Zoektocht naar de Hemelse Waarheid', bestaat uit een satelliet en een rover. De satelliet is vandaag in een baan rond de planeet gebracht, en in mei zal de rover worden afgekoppeld om op Mars te landen. Dat is een uiterst ingewikkelde operatie omdat de lucht rond Mars erg ijl is.

Golfkarretje

Om de rover van de Tianwen-1 veilig te laten landen, wordt gebruik gemaakt van een parachute, terugvurende raketten en airbags. De rover, ter grote van een golfkarretje, zal dan naar verwachting drie maanden rond kunnen rijden op het rotsige Mars-oppervlak. Daar gaat het op zoek naar sporen van water en leven.

Als alles volgens plan verloopt zou China, na de VS, het tweede land zijn dat met succes een landing op Mars weet te organiseren. De Russische Mars 3 landde in 1971 ook op de rode planeet, maar hield het daarna maar 110 seconden vol.