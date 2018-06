Het staat vast: Mars had wél organische moleculen

Rijdend laboratorium

De 2,5 miljard dollar kostende Marsrover Curiosity, formeel het Mars Science Laboratory, landde op 6 augustus 2012 in de krater Gale. Het belangrijkste doel van het rijdende laboratorium was vaststellen of er ooit leven mogelijk was op Mars. Al anderhalve maand later stuurde de rover foto's door waaruit bleek dat er in de krater ooit water moet hebben gestroomd.

In maart 2013 werd met een rotsmonster aangetoond dat enkele belangrijke ingrediënten voor leven zoals zuurstof, waterstof en koolstof in het gebied te vinden zijn. Nu is dus ook het bestaan van organische moleculen aangetoond.