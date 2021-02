Eurocommissaris Timmermans (PvdA) vindt verkiezingsdebat te veel gefocust op corona

De verkiezingen gaan te veel over corona en te weinig over de toekomst. Dat zegt Eurocommissaris Frans Timmermans in gesprek met de NOS. Hij vindt dat het moet gaan over de wederopbouw. "Hoe gaan we het land weer opbouwen, waar gaan we in investeren, wat zijn de plannen voor de toekomst en niet alleen maar: hoe komen we de komende maanden door."

De PvdA'er maakt zich zorgen dat er miljarden euro's naar grote bedrijven gaan en dat mensen die het risico lopen hun huur niet meer te kunnen betalen, worden vergeten. "Premier Rutte, en zeker zijn partij, zal als het puntje bij paaltje komt uiteindelijk toch vooral denken aan belastingverlichting voor het grote bedrijfsleven en niet denken aan de mensen aan de onderkant van de samenleving. Dat is de aard van het beestje. Niks mis mee, maar ik ben er niet voor."

'Te weinig over klimaat'

De Nederlandse Eurocommissaris vindt het debat te beperkt. Hij zou graag meedoen en wil het dan vooral over klimaatverandering hebben. Zijn handen jeuken om het over klimaatverandering te hebben. "Het mag in Nederland best een tandje meer." Het moet wat Timmermans betreft over de Green Deal gaan en de maatregelen die moeten worden genomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. "We moeten ons aanpassen aan de klimaatcrisis, dat willen Nederlanders ook, maar ik hoor politici daar relatief weinig over."

Hij wil het dan bijvoorbeeld hebben over droogte en watermanagement, en de kansen die actie tegen dit soort gevolgen van klimaatverandering biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook wil hij het hebben over het herstel van bossen en over de noodzaak om bossen aan te planten. "We moeten sneller kunnen reageren op wat er met de natuur gebeurt." En natuurlijk wil Timmermans het hebben over Europa.

Europese fouten

Wat dat betreft heeft de Europese Commissie niet de beste periode achter de rug. Er werden fouten gemaakt bij het afsluiten van contracten voor vaccins, en internationaal werd er niet doortastend opgetreden. Buitenlandchef Borrell liet zich als een klein kind de oren wassen door de Russische minister Lavrov. Het beeld van een Europese Commissie als brekebeen werd in bijna alle internationale media geschetst. Timmermans erkent ruiterlijk dat het niet de beste tijd was. "Ja, niet alles gaat altijd meteen goed. En ook bij de Commissie maken we fouten."

Toch denkt hij dat het bij de bestrijding van de pandemie goed is om samen op te trekken. "Anders krijg je concurrentie tussen de landen, waarbij de rijkste landen dan wel hun bevolking zouden kunnen vaccineren en de armste landen het niet zouden kunnen doen. Dus moet je aan de bak. We hebben geen keuze en als je aan de bak moet, dan kan het ook gebeuren dat je af en toe een fout begaat. Dat moet je dan ook erkennen, dat moet je corrigeren, en zorgen dat het niet nog een keer gebeurt."