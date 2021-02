Gekapte eiken Paleis Het Loo verwerkt tot nieuwe vloer in balzaal

De gekapte eikenbomen langs Paleis Het Loo in Apeldoorn krijgen een tweede leven. Het hout wordt gebruikt voor een nieuwe vloer in de balzaal, meldt Omroep Gelderland.

De monumentale bomenrijen bij de paleistuin worden gekapt, omdat veel bomen in slechte staat zijn. Vorig jaar viel een eik tegen een paleisvleugel en een beuk tegen het entreegebouw.

Volgens omwonenden gebruikt Paleis Het Loo deze twee bomen als excuus voor de kap. Ze probeerden het kappen van de bomen tegen te houden, maar kregen begin deze maand geen gelijk van de rechter.

26.000 plankjes

Er is inmiddels begonnen met de kap, die over meerdere jaren wordt gespreid. Een deel van de eikenbomen is net als het paleis zelf 335 jaar oud. "Er was veel twijfel over de kwaliteit van het hout, maar als je inzoomt is er altijd iets moois van te maken", zegt meubelmaker Maarten Kien, die de bomen verzaagt tot parketvloer.

Uit de bomen worden volgens hem 26.000 plankjes van 12 millimeter dik gehaald. Het resterende hout wordt zoveel mogelijk op andere plekken in het paleis verwerkt.

Het hoofdgebouw van Paleis Het Loo is al ruim drie jaar dicht voor een grote verbouwingsoperatie. Het is de bedoeling dat de deuren van het museum in de loop van dit jaar weer openen.

In deze video wordt uitgelegd hoe de bomen worden verwerkt tot parketvloer: