NASA-rover Perseverance succesvol geland op Mars

Vooraf waren de NASA-wetenschappers met name bevreesd voor de zeven minuten die zitten tussen het betreden van de atmosfeer van Mars en de daadwerkelijke landing. Oftewel de 'seven minutes of terror' zoals ze eufemistisch worden omschreven, omdat er in die fase op papier van alles kan misgaan.

Zo moesten er zo'n zestig explosieve bouten op het juiste moment en in de juiste volgorde afgaan en werd het voertuig via een soort vliegende hijskraan gevlogen naar de landingsplek in de krater Jezero.

Maar net als bij Perseverance' voorganger Curiosity, die sinds 2012 rondrijdt op de planeet, verliep dat vlekkeloos.

Zo verliep de landing: