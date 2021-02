Overheidsorganisaties worstelen met kwijtschelden schulden in toeslagenaffaire

Alle gedupeerden van de toeslagenaffaire hoeven hun schulden bij overheidsinstanties niet meer terug te betalen, zo beloofde staatssecretaris Van Huffelen. Maar een maand na die toezegging blijkt de schuldenproblematiek ook voor overheden in de praktijk weerbarstig.

Zo willen gemeentes de schulden alleen kwijtschelden als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan, zo werd afgelopen vrijdag besloten op een bestuursvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG). De belangrijkste reden: er ligt nog steeds geen oplossing voor de private schulden die gedupeerden hebben.

"Wij willen hen heel graag helpen, maar voor ons is het een voorwaarde dat er eerst afspraken met private schuldeisers komen. Anders staan de incassobureaus alsnog in de rij en heeft het geen zin", zegt Peter Heijkoop, bestuurslid bij VNG en wethouder in Dordrecht. "Dit had wat ons betreft eigenlijk al geregeld moeten zijn."