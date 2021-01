Schuldeisers negeren oproep om schulden toeslagenaffaire kwijt te schelden

Er is intussen nog steeds geen sluitend plan om gedupeerden van hun financiële ellende te verlossen waar ze door de overheid in terechtkwamen. Dat erkende Van Huffelen woensdag in een online-bijeenkomst met gedupeerden. Ze adviseert ouders die worden opgejaagd door schuldeisers om zich te melden. Daarvoor is een speciaal service-nummer ingesteld (0800-2358358).

In die bijeenkomst zeiden ambtenaren van het ministerie verder dat gedupeerden bij gemeentes kunnen aankloppen als ze hulp nodig hebben met hun schulden. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt dat de Belastingdienst die rol volledig op zich op moet nemen en roept het kabinet in een brief op om snel met een duidelijke regeling te komen.

Het ministerie van Financiën zegt verder "niet in alle situaties te kunnen voorkomen dat private schuldeisers beslag leggen op rekeningen en geld van gedupeerde ouders. We proberen zo snel en goed mogelijk inzicht te krijgen in welke ouders ook buiten de Belastingdienst en toeslagen schulden hebben. Als we weten dat ouders schulden hebben en/of er beslag op hun rekening ligt, gaan we met hen in gesprek hoe we hiermee omgaan."