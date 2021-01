Kabinet-Rutte III gevallen; Wiebes helemaal weg

Een maand geleden publiceerde een parlementaire ondervragingscommissie daarover een spijkerhard rapport. De voornaamste conclusies waren dat ouders ongekend onrecht is aangedaan en dat grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Volgens de Kamercommissie hebben ministers, ambtenaren, de Tweede Kamer en rechters steken laten vallen.

In een toelichting op het besluit van vandaag zei premier Rutte dat de politieke verantwoordelijkheid voor het onrecht ligt bij het zittende kabinet, "en nergens anders". Hij erkende dat de rechtsstaat burgers moet beschermen tegen een almachtige overheid en dat dat hier op een verschrikkelijke manier is misgegaan. Volgens hem is het rapport van de commissie snoeihard, maar fair.

Nieuw toeslagensysteem

Rutte zei dat het kabinet er eensgezind over is dat "als het hele politieke systeem heeft gefaald alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid kan worden gedragen". Dat heeft tot de ontslagaanvraag van het hele kabinet geleid.

Op de vraag of Rutte er echt van overtuigd van was, dat het kabinet demissionair moest worden, antwoordde hij dat het kabinet eensgezind was. Volgens hem was er eerder vooral zorg dat aftreden de aanpak van de coronacrisis in de wielen zou rijden. Maar de laatste dagen is het besef gegroeid dat ook de Kamer zich realiseert dat het kabinet op het gebeid van corona moet kunnen optreden, zei hij. "Dan is dit de enige juiste stap."

De premier voegde eraan toe dat een zaak als de toeslagaffaire nooit meer mag gebeuren en dat financiële compensatie aan de ouders nu goed moet worden geregeld. Volgens hem zullen de ouders er niet de dupe van worden dat het kabinet nu demissionair wordt.

Samenwerking wat betreft corona gaat door

Zoals gebruikelijk heeft de koning de ontslagaanvraag officieel "in overweging" genomen. Hij heeft de ministers en staatssecretarissen gevraagd om te blijven doen "wat in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk is".

Rutte zei dat de strijd van het kabinet tegen het coronavirus doorgaat en dat het werk van de bewindslieden ook de komende maanden "onverminderd in het teken van corona" zal staan. Op de vraag of Rutte er echt van overtuigd was dat opstappen de beste weg was, antwoordde hij dat hij aanvankelijk vooral bezorgd was dat opstappen de aanpak van corona in de wielen zou rijden.

Maar de laatste dagen is het besef gegroeid dat ook de Kamer zich realiseert dat het kabinet op het gebied van corona moet kunnen optreden, zei hij. "Dan is dit de enige juiste stap."

Wiebes: oplossingen, geen Haagse perikelen

Na Rutte gaf Wiebes een korte toelichting op zijn vertrek. Hij noemde wat met de getroffen ouders is gebeurd buitengewoon ernstig. In het rapport van de commissie kregen veel mensen kritiek, en Wiebes was een van degenen die het meest onder vuur kwamen te liggen.

Wiebes zei vandaag dat hij al geruime tijd met de affaire worstelt. "Meer dan ik in het begin doorhad en meer dan ik in het begin heb toegegeven. ik kan het eigenlijk moeilijk van me afzetten; het is in mij gaan zitten." Wiebes voegde eraan toe dat hij zich niet schuldig voelt, maar wel "zwaar medeverantwoordelijk". "Ik wil nu oplossingen en geen Haagse perikelen."