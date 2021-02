Britse versus 'klassieke' coronavariant: wat weten we daar nu over?

Over de Britse variant van het coronavirus is de afgelopen tijd veel gezegd. De besmettelijker variant neemt de corona-uitbraak in Nederland over en leidt mogelijk tot een derde golf. Dat vooruitzicht was een belangrijke reden voor de strengere coronaregels die het demissionaire kabinet eind januari invoerde, waaronder de (inmiddels aangevochten) avondklok.

Een maand geleden was het beeld dat de Britse variant ongeveer half februari dominant kon worden. Maar de onzekerheid rond die voorspelling was zo groot dat het gemakkelijk ook een maand later kon worden. De indruk was verder dat de variant, ook wel B.1.1.7 genoemd, besmettelijker was dan de 'klassieke' variant, maar niet dodelijker of ziekmakender.

Maar wat weten we nu over het ziekteverloop en sterfte door de Britse variant?

Op 11 februari is in het Verenigd Koninkrijk een overzicht gepubliceerd van alle beschikbare onderzoeken over de mutant. Volgens die overzichtsstudie stapelen de aanwijzingen zich op dat variant B.1.1.7 toch een hoger sterftecijfer kent dan de klassieke variant. Van de twaalf studies lieten er acht een (sterk) verhoogde mortaliteit zien. Eén studie suggereerde hogere sterfte, maar was te klein voor harde conclusies. Drie studies lieten geen hogere sterfte zien, maar wel een (veel) ernstiger ziekteverloop.

De auteurs van de overzichtsstudie noemen zelf geen getal voor het hogere sterftecijfer. In de besproken studies varieerde dat cijfer van zo'n 10 tot 70 procent hoger.