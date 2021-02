RIVM: verspreiding was deze week moeilijk in te schatten door lager aantal testen

Nieuwe mutatie gevonden

Het RIVM is bezorgd over een nieuwe mutatie in de Britse variant, met de codenaam E484K. Deze E484K-mutatie is ook al aangetoond in de Zuid-Afrikaanse- en Braziliaanse varianten. Bij deze mutatie is de opgebouwde afweer mogelijk minder goed na vaccinatie of na een eerdere besmetting. Ook heeft hij waarschijnlijk invloed op de sterkte van de binding van het virus aan cellen in ons lichaam.

De nieuwe mutatie is tot nu toe een keer aangetroffen in Nederland, bij een positief geteste persoon bij de GGD regio Utrecht. De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. In het VK is deze mutatie al 23 keer aangetroffen.