Dit is waarom je overal iglo's ziet (en weinig sneeuwpoppen)

Overal in Nederland doken ze de afgelopen dagen op, iglo's. Kinderen en volwassenen bouwden ze in achtertuinen en parken, en deelden de resultaten volop via sociale media.

Doordat er een stevige wind stond terwijl het sneeuwde, is de sneeuw uiterst geschikt om compacte blokken mee te maken, legt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke uit. "Door de wind zijn de zeshoekige sneeuwkristallen kapot gebroken, deze ijsscherven laten zich makkelijker stapelen dan volledige sneeuwvlokken. Daarom zien we nu ook meer iglo's dan bijvoorbeeld sneeuwpoppen."

Het NOS Jeugdjournaal verzamelde video van de de mooiste iglo's door het hele land: