Relschopper Eindhoven: 'Ik had de steen vast om hem in de bosjes te leggen'

Voor Martijn (19) speelde stoer doen zeker een rol. Een agent die hem in de gaten hield, hoorde hem aan de telefoon vertellen dat hij met een steen een politiebusje had geraakt en dat één er net overheen ging, "zo tegen de kop van een wout".

Volgens de loodgieter in opleiding was het telefoongesprek met een vriend "grootspraak om gewoon een bietje het mannetje te zijn in onze groep". Martijn geeft toe, dat hij wel een steen in zijn handen heeft gehad. Alleen heeft hij die niet gegooid maar in de bosjes gelegd, omdat iemand over die grote steen zou kunnen struikelen.

Chukwu verklaart zijn deelname aan de rellen niet met stoerdoenerij of boosheid over coronamaatregelen: "Nee. Corona is erg en mensen die hulp nodig hebben zou ik zelf ook willen helpen." Chukwu werd natgespoten door het waterkanon "terwijl ik niks deed". En toen was hij boos.