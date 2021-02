Navalny moet naar een strafkolonie, maar wat houdt dat eigenlijk in?

Een paar jaar later gebeurde hetzelfde met leden van de rockband Pussy Riot. Deze feministen waren kritisch op het beleid van Poetin en protesteerden tegen zijn herverkiezing in 2012. In datzelfde jaar werden de drie vrouwen veroordeeld tot twee jaar strafkamp, wat internationaal tot veel protest leidde.

"Maar door een amnestiewet werden de vrouwen van Pussy Riot na een jaar weer vrijgelaten. En dat had alles te maken met de Olympische Winterspelen in Sotsji van 2014", zegt Jansen. De bandleden hadden opgeroepen tot een boycot van dat evenement.

De Goelag

De Russische strafkolonies doen denken aan de Goelag, zoals het systeem van strafkampen heette in de Sovjettijd. Rond 1930 begon hun lange en lugubere geschiedenis. Tijdens het bewind van Stalin, tot zijn dood in 1953, zijn naar schatting 18 miljoen mensen naar de kampen gestuurd. Ongeveer een op de tien gevangenen overleefde dat niet.

Officieel hadden de kampen een ideëel doel, zegt Jansen. "Veroordeelden werden daar 'heropgevoed' tot modelburgers". Maar in werkelijkheid vonden er wreedheden plaats, zoals het dwingen van gedetineerden om in de Siberische vrieskou bomen te hakken. De gruwelen werden in de jaren '70 wereldwijd bekend dankzij het boek De Goelag Archipel van Aleksandr Solzjenitsyn.

Hoewel de Goelag al in 1960 officieel werd ontbonden, zijn er nog veel overeenkomsten met de huidige strafkoloniën. Een van de belangrijkste daarvan, volgens critici, is dat de gedragscode binnen de kampen sinds de Sovjettijd niet ingrijpend is gemoderniseerd. Er zou straffeloos veel corruptie en uitbuiting plaatsvinden.

Dat beeld werd in 2013 nog bevestigd door een lid van Pussy Riot, die in een open brief haar eerste ontmoeting met de directeuren van strafkolonie Mordovia beschreef. Een van hen zei tegen haar: "Je moet beseffen dat als het om de politiek gaat, ik een Stalinist ben." Een ander voegde daar aan toe: "We hebben hier sterkere geesten dan die van jou kleingekregen."