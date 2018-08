Leden Pussy Riot toch weer op vrije voeten

Pussy Riot werd in 2012 wereldwijd bekend nadat ze opgepakt werden voor een protest tegen het Kremlin. Leden van de punkgroep zongen toen in een Russisch-orthodoxe kathedraal in Moskou met gekleurde bivakmutsen op "Mother Mary, Banish Putin!"

Twee vrouwen zaten hiervoor twee jaar in een strafkamp, de derde kwam na zes maanden vrij. Politici en verschillende artiesten vroegen toen wereldwijd om hun vrijlating.

Sindsdien bleef de groep, die uit wisselende leden bestaat, actie voeren tegen Poetin. In 2014 werden leden in Sotsji tijdens de Winterspelen opgepakt, omdat ze tegen het Kremlin protesteerden. In 2016 bracht de groep een protestlied uit.

Schadevergoeding

Vorige maand oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de rechten van de vrouwen tijdens die rechtszaak geschonden zijn. Daarom moet Rusland 21.000 euro schadevergoeding aan Pussy Riot betalen. De jarenlange veroordeling tot een strafkamp stond volgens het Hof niet in verhouding tot de ernst van het vergrijp.

Rusland kan het oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens overigens makkelijk naast zich neerleggen. Daarvoor ondertekende Poetin in 2015 een wet.