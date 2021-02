Jeff Bezos maakte van Amazon megasucces en stopt terwijl kritiek aanzwelt

Amazon begon begin jaren 90 met één ding: via de website boeken verkopen. Maar het doel was meteen al veel groter. Bezos was gefascineerd geraakt door het concept van the everything store (de winkel-van-alles). Iets wat het bedrijf door de jaren heen steeds meer is gaan omarmen, mede doordat andere verkopers ook hun producten via Amazons' platform aanbieden; zij verkochten het afgelopen feestdagen kwartaal bijna een miljard producten.

Daarbij is het doel van de webwinkelgigant om klanten zo veel mogelijk aan zich te binden. Een belangrijk bindmiddel daarvoor is Amazon Prime. Dat begon als abonnement waardoor klanten hun producten gratis binnen twee dagen in huis hadden, inmiddels kunnen klanten via Prime ook bijvoorbeeld films en series kijken. Ook krijgen ze korting in de supermarktketen waar Amazon eigenaar van is.

Werkomstandigheden distributiecentra

Amazon kwam de afgelopen jaren ook onder vuur te liggen. In 2015 publiceerde The New York Times een groot onderzoek waaruit bleek dat de interne werkcultuur keihard was en de sfeer niet goed (Amazon verweerde zich in een blogpost). Ook ligt het bedrijf regelmatig onder vuur vanwege de werkcondities in de distributiecentra.

Zo beschreef The Guardian begin vorig jaar de werkomstandigheden in zo'n pakhuis in New York, die volgens werknemers onder de maat zijn. "Ze geven niet om hun medewerkers", zei een oud-medewerker tegen de krant. "Ze geven meer om hun robots."

Onder hoge druk verhoogde Bezos enige jaren geleden wel het minimumloon van zijn werknemers. Iets dat de miljardair nu een succes noemt.