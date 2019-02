Miljardair Jeff Bezos: tabloid chanteert mij met publiceren intieme foto's

Jeff Bezos, 's werelds rijkste persoon en de baas van Amazon, ruimtevaartbedrijf Blue Orgin en The Washington Post, schrijft in een opvallend open blogbericht dat hij wordt gechanteerd door de Amerikaanse tabloid The National Enquirer.

Het bericht van Bezos volgt nadat de tabloid met een groot verhaal was gekomen over Bezos' buitenechtelijke relatie. Kort daarvoor had hij bekendgemaakt dat hij ging scheiden van zijn vrouw. De tabloid bleek toegang te hebben tot intieme berichtjes en foto's die over en weer zijn verzonden tussen hem een oud-tv-presentatrice.

De Amazonbaas gaf opdracht om te onderzoeken hoe de berichten in handen van de tabloid konden komen. De onderzoekers en Bezos stellen dat er een politiek motief achter het lek en de publicatie zat. Dat motief moet worden gezocht in het al langer bestaande bondgenootschap tussen The National Enquirer en de Amerikaanse president Trump.

Trump hekelt al tijden de kritische verslaggeving van The Washington Post over zijn regering. Ook heeft de zaak-Khashoggi er mogelijk mee te maken. De door Saudiërs vermoorde Khashoggi was een columnist van The Washington Post, de krant van Bezos. Trump probeert de banden met Saudi-Arabië juist warm te houden.

Naakt onderlichaam

Dan de chantage: volgens Bezos dreigde de tabloid gisteren met het publiceren van weinig verhullende foto's van hem en zijn minnares. In een e-mail werden de foto's uitvoerig omschreven. Zo stond er bijvoorbeeld in dat de krant foto's heeft van zijn naakte onderlichaam en een selfie waarop hij alleen een onderbroek aanheeft.

Om de publicatie te voorkomen moest Bezos van The National Enquirer een aantal dingen doen, waaronder het onderzoek naar de motieven van de tabloid stopzetten en publiekelijk uitspreken dat de tabloid geen politieke motieven heeft voor zijn publicaties.

Dat heeft Bezos dus niet gedaan en besloot de compromitterende mails zelf integraal te publiceren. Hij schrijft erover op zijn blog: "In plaats van te capituleren voor afpersing en chantage, heb ik besloten om precies te publiceren wat ze me hebben gestuurd, ondanks de hoge prijs en de schaamte waar ze mee dreigen."