's Werelds rijkste man kan nu de helft van zijn vermogen verliezen

In gesprek met de Duitse uitgever Axel Springer roemde Jeff Bezos vorig jaar nog zijn aanstaande ex-vrouw. "Ze trouwde met deze man die werkt op Wall Street en een jaar na onze bruiloft zeg ik tegen haar dat ik ontslag wil nemen en naar de andere kant van het land wil verhuizen om op internet boeken te verkopen." Volgens Bezos was haar eerste reactie "Geweldig, laten we gaan!" Om vervolgens nog wel even te vragen: "Wat is het internet?" De miljardair zag hierin het bewijs dat zij, net als zijn familie, achter hem stond.

MacKenzie was in de beginjaren van Amazon nauw betrokken bij de opbouw van het bedrijf. "Ik was er toen hij het zakenplan schreef en werkte met hem en vele anderen in de omgebouwde garage, de kelder van het warenhuis [...]", schreef ze in 2013 in haar recensie van het boek over haar man, dat volgens haar veel feitelijke onjuistheden bevatte.

Het imperium Amazon

Jeff Bezos heeft in bijna 25 jaar (5 juli dit jaar) een enorm bedrijf opgebouwd. Hij deed dat, schrijft biograaf Brad Stone in zijn boek over Bezos, door klanten altijd voorop te stellen en de prijs zo laag mogelijk te houden. Ook geloofde hij dat het via boekverkoop mogelijk zou zijn om een imperium op te bouwen.

De afgelopen jaren is Amazon uitgegroeid tot een wereldwijd imperium. In juni 2017 schreven we wat Amazon allemaal doet: