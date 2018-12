Bevriende uitgever kocht affaireverhaal ex-playmate af om Trump te helpen

De uitgever van Amerikaanse tabloids als de National Enquirer en US Weekly heeft toegegeven dat het een verhaal van een voormalige playmate van Donald Trump heeft afgekocht om hem een dienst te bewijzen.

American Media Inc. (AMI) betaalde in het geheim 150.000 dollar aan Playboy-model Karen McDougal voor het verhaal over haar affaire met Trump. Het bedrijf publiceerde haar verhaal vervolgens niet, maar hield het opzettelijk stil tot na de verkiezing van Trump tot president.

De methode om te voorkomen dat schadelijke verhalen in de publiciteit komen, heet in Amerika "catch-and-kill" en geldt als een dubieuze journalistieke praktijk.

Vriendendienst

Mediabedrijven hebben weliswaar het recht om verhalen niet te publiceren, maar AMI heeft tegenover justitie toegegeven dat het in dit geval is gebeurd om Trumps verkiezing niet in gevaar te brengen. Het zou een vriendendienst zijn geweest; Trump is al lange tijd bevriend met directeur David Pecker van AMI.