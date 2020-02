Amazon-topman Bezos steekt 10 miljard in klimaatbescherming

Jeff Bezos, de oprichter van Amazon en de rijkste man op aarde, heeft aangekondigd tien miljard dollar in klimaatbescherming te steken. "De aarde is het enige dat we allemaal gemeen hebben - laten we hem samen beschermen", schrijft hij op Instagram. Zakenblad Forbes schat zijn vermogen op zo'n 130 miljard dollar.

De tien miljard gaat naar het nieuwe Bezos Earth Fund, een fonds waarop wetenschappers, activisten, ngo's een beroep kunnen doen als ze het klimaat willen beschermen. Vanaf de zomer worden subsidies verleend.

"Ik wil samen met anderen werken aan bestaande en nieuwe manieren om tegen klimaatverandering te vechten", schrijft de multimiljardair. "We kunnen de aarde redden. Dat vereist gezamenlijke actie van grote bedrijven, kleine bedrijven, landen, wereldwijde organisaties en individuen."

Goede doelen

Bezos stond lang niet bekend om zijn voorliefde voor goede doelen, anders dan collega-miljardairs als Bill Gates, Warren Buffett en George Soros. Dat veranderde in 2018, toen hij twee miljard dollar aan goede doelen schonk, meer dan wie dan ook in de Verenigde Staten.

Bezos' internetbedrijf Amazon stoot veel CO2 uit door de vrachtwagens, busjes, vliegtuigen en schepen die nodig zijn om pakketjes te bezorgen. Vorig jaar kondigde het bedrijf aan dat het in 2030 alleen maar duurzame energie wil gebruiken. In 2040 wil Amazon CO2-neutraal zijn.