Boete voor vrouw Navalny, Kremlin noemt betogers 'hooligans'

Een Russische rechter heeft een boete van omgerekend zo'n 220 euro opgelegd aan de vrouw van de opgepakte oppositieleider Aleksej Navalny.

Joelia Navalny werd gisteren opgepakt in Moskou. Ze kreeg de boete omdat ze volgens de rechter had deelgenomen aan een illegale bijeenkomst. Haar advocaat laat aan persbureau Interfax weten in beroep te gaan tegen de boete.

Russen in hele land de straat op

In het hele land gingen gisteren tienduizenden Navalny-aanhangers de straat op om de vrijlating van de politicus te eisen. Ruim 5000 mensen werden gearresteerd. Het was het tweede weekeinde op rij dat in steden in heel Rusland werd gedemonstreerd.

In Moskou en Sint-Petersburg meldden ooggetuigen dat de politie veel geweld gebruikte bij de aanhoudingen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov omschreef de betogers vandaag als hooligans en provocateurs. Daarmee kan volgens hem niet het gesprek worden aangegaan.

De Navalny-aanhangers trotseerden naast de autoriteiten gisteren ook de kou: