Strijdbare Navalny verliest hoger beroep tegen voorarrest, zondag nieuw protest

Een rechtbank in Moskou heeft het hoger beroep van oppositieleider Aleksej Navalny tegen zijn voorlopige hechtenis verworpen. Volgende week krijgt hij te horen of hij 3,5 jaar de cel in moet, omdat een voorwaardelijke straf die hij eerder kreeg opgelegd, mogeljk wordt omgezet in een onvoorwaardelijke.

Navalny woonde zijn hoger beroep bij via een videolink vanuit de gevangenis. Hij zei dat de vervolging tegen hem bedoeld is om te oppositie te intimideren. "Het zal jullie niet lukken om de tientallen miljoenen mensen die door de regering beroofd zijn, bang te maken", zei hij. "Nu kunnen jullie me in de boeien slaan, maar dat blijft niet zo."