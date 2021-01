Waarom de effectiviteit van een vaccin niet het belangrijkste is

De percentages over effectiviteit van coronavaccins vliegen ons om de oren: Pfizer en Moderna zijn voor 95 procent effectief, Novavax voor 89,3 procent, dat van Janssen voor 66 procent en AstraZeneca 'slechts' voor 60 procent.

Wat betekenen die percentages en zijn andere factoren niet ook van belang? Vier vragen en antwoorden daarover.

1. Hoe wordt effectiviteit gemeten?

De percentages die farmaceuten claimen worden berekend in klinische studies. Bij de onderzoeken worden de deelnemers in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt het vaccin, de andere groep een placebo. Vervolgens is het wachten tot genoeg mensen ziek worden. Als niemand ziek wordt, kan dat immers ook betekenen dat gewoon niemand een ander besmet persoon tegen is gekomen en weet je nog niks over de werking van het vaccin.

Om een valide uitspraak over die werking te kunnen doen had farmaceut Pfizer bijvoorbeeld als doel gesteld dat minstens 170 deelnemers aan hun studie na de vaccinatie corona op moesten lopen. Van die 170 mensen bleken er 162 niet het vaccin maar de placebo ingespoten te hebben gekregen. Daarna werd het infectierisico berekend. Bij de placebogroep werden 162 op de 21.830 deelnemers ziek: 0,74 procent. Bij de mensen die het vaccin kregen was dit 8 op de 21.380: 0,04 procent.

Het vaccin verlaagde het infectierisico dus met 0,7 procentpunt. Dat lijkt weinig, maar 0,7 procentpunt op 0,74 procent betekent dat het infectierisico door het vaccin met 94,5 procent verlaagd werd: afgerond is dat de 95 procent die je overal in de berichtgeving voorbij ziet komen. Het zegt dus niet zoveel over jou als individu: het betekent niet dat de kans dat jij besmet raakt 95 procent kleiner wordt of dat je immuunsysteem 95 procent van alle virussen uitschakelt.

2. Hoe vertaalt de effectiviteit zich naar de praktijk?

Je hebt effectiviteit en je hebt effectiviteit. We gebruiken in de volksmond eigenlijk één woord waar in het wetenschappelijke Engelse jargon verschillende woorden voor gebruikt worden. Wat we bij de vorige vraag berekend hebben wordt in vaccinstudies efficacy rate genoemd, maar wordt in berichtgeving gemakshalve vertaald als effectiviteit. Hoe het vaccin in de praktijk bijdraagt aan het verminderen van infecties wordt in wetenschappelijke kring effectiveness genoemd en óók vertaald als effectiviteit.

Wat zit er eigenlijk in een coronavaccin? NOS op 3 legt het uit: