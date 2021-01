Rond 60 procent effectiviteit, werken vaccins AstraZeneca en Janssen goed genoeg?

Daarnaast gaat het niet alleen om de effectiviteit, ook de immunogeniciteit zegt iets, zegt immunoloog Van Els. "Dat getal laat zien of je immuniteit opwekt met een vaccin. Als dat gebeurt, is het vaccin aangeslagen en reageert je afweer. Zo train je je immuniteit en verweert je lichaam zich sneller bij een besmetting met het coronavirus."

Bij 99 procent van de proefpersonen die zijn gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin werden neutraliserende antistoffen gevonden. Ook bij het Janssen-vaccin wijzen voorlopige data op een hoog percentage dat antistoffen ontwikkelde: tussen de 82 en 94 procent. "Dat is goed nieuws. Je immuunsysteem staat dan 1-0 voor."

Ook is de verspreiding van het virus lager bij het AstraZeneca-vaccin. Tostmann: "Als een vaccin heel goed werkt tegen transmissie, is dat ook een grote plus."

Andere vaccins voor ouderen?

Bij het AstraZeneca-vaccin zijn er op sociale media ook zorgen over de kleine hoeveelheid gegevens die beschikbaar is over de bescherming voor 55-plussers. Volgens de deskundigen zijn die zorgen niet nodig. "Het zou raar zijn als een vaccin tot 55 jaar werkt en dan na 55 jaar opeens niet meer. Daar zijn geen aanwijzingen voor", zegt Frits Rosendaal. "De reden dat er geen gegevens zijn, heeft ermee te maken dat er te weinig 55-plussers meededen aan het onderzoek. Niet met het vaccin."

Toch kan het tekort aan gegevens reden zijn om de vaccinatiestrategie aan te passen en ouderen een ander vaccin te geven, waarvan effectiviteit wel is bewezen. "Misschien moet je kiezen voor Pfizer of Moderna bij ouderen", zegt Rosendaal.

Ook Van der Zeijst denkt dat de kwetsbare groepen beter niet de vaccins van Janssen of AstraZeneca kunnen krijgen, als die keuze er is. "Maar waarschijnlijk krijgen de 65-plussers deze vaccins niet eens, omdat we in Nederland alleen rna-vaccins willen gebruiken bij ouderen." De vaccins van AstraZeneca en Janssen zijn juist gebaseerd op de zogeheten vector-technologie.

Wat het verschil is en hoe de vaccins jou straks kunnen beschermen, zie je in de video: