AstraZeneca-vaccin goedgekeurd door Europese medicijnwaakhond

Het Oxford/AstraZeneca-vaccin is goedgekeurd door het Europese Geneesmiddelenbureau EMA. Het is het derde vaccin dat is goedgekeurd voor de Europese Unie, na die van Pfizer/BioNTech en Moderna.

Wanneer de Europese Commissie het advies van het EMA overneemt, wordt het vaccin beschikbaar gesteld voor mensen in de EU vanaf 18 jaar. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zat namens Nederland in het beoordelingstraject. Het besluit tot goedkeuren is unaniem genomen door medicijnagentschappen van alle EU-leden en IJsland en Noorwegen.

"Met dit derde coronavaccin voegen we nog een werkzaam en veilig vaccin toe aan de middelen om het coronavirus te bestrijden", zegt CBG-voorzitter Ton de Boer. "Alle coronavaccins zijn hard nodig om mensen te beschermen. Deze beoordeling is net zoals altijd grondig gedaan met dezelfde hoge eisen die we altijd stellen aan vaccins."

Het vaccin bestaat uit twee doseringen. De tweede prik moet tussen de vier en twaalf weken na de eerste worden gegeven. Uit twee grote studies blijkt dat het vaccin bij 60 procent van de mensen van 18 jaar en ouder bescherming biedt.