Neonazi die Duitse politicus Lübcke vermoordde krijgt levenslang

De man die in 2019 CDU-politicus Walter Lübcke vermoordde, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat heeft de rechter in Frankfurt bepaald. Neonazi Stephan Ernst had eerder al bekend dat hij Lübcke doodschoot op het terras van zijn huis bij Kassel. Het OM had ook levenslang tegen hem geëist.

Ernsts medeverdachte Markus H. werd vrijgesproken van medeplichtigheid bij de moord. Wel kreeg hij voorwaardelijk een jaar en zes maanden cel voor illegaal wapenbezit.

Volgens Ernst was H. ook aanwezig bij de moord, maar het Duitse OM vond dat daar niet genoeg bewijs voor was. Volgens de officier van justitie leerde H. Ernst schieten en inspireerde hij hem om de moord te plegen. Het OM vroeg daarom om een gevangenisstraf van negen jaar en acht maanden voor H.

Het motief voor de moord was Lübckes standpunt over migratie. Hij was voorstander van een ruimhartig vluchtelingenbeleid en verbond dat ten tijde van de vluchtelingencrisis in 2015 onder meer aan de christelijke waarde naastenliefde. Ernst beschouwde Lübcke om dat standpunt als volksverrader.

Gevaar onderschat

De moord op Lübcke was de eerste extreemrechtse politieke moord in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien is er bij de Duitse veiligheidsdiensten meer aandacht voor de hernieuwde dreiging uit neonazistische en extreemrechtse hoek. Volgens critici is dat gevaar jarenlang onderschat.

Ernst had een lang verleden als neonazi en had al vaker geweld gepleegd tegen vluchtelingen. Hij stak onder meer een asielzoekerscentrum in brand. Desondanks dachten de veiligheidsdiensten dat hij zijn gedachtegoed had afgezworen.

Er loopt een onderzoek van een commissie van het parlement van de Duitse deelstaat Hessen die moet uitzoeken of de moord voorkomen had kunnen worden.